Общие потери Вооруженных сил Украины на Донецком направлении за последние сутки составили до 100 военнослужащих, 4 боевые машины пехоты и 8 автомобилей. Своим пониманием ситуации на фронте в традиционной ежедневной сводке поделилось Министерство обороны РФ.

«На Купянском направлении в результате нанесения сосредоточенного огневого удара по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе села Кисловка Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля», — также утверждают в военном ведомстве.

По данным Минобороны, результативные удары также наносились Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях.

Кроме того, по информации военного ведомства, вблизи поселка Георгиевка на Донбассе была обнаружена и уничтожена американская гаубица М777.

Помимо этого, сообщается об ударе по пункте ремонта и восстановления вооружения в районе Краматорска. Заявляется, что там в том числе находились «две боевые машины системы залпового огня HIMARS».