Минобороны: Спецоперация России сорвала планы Киева по нападению на Донбасс

Российская спецоперация на Украине сорвала планы Киева по нападению на Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных Сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику в марте этого года», — цитирует его РИА Новости.

Ранее ведомство сообщило, что в его распоряжении оказались секретные документы, согласно которым Киев планировал напасть на ДНР и ЛНР в марте.