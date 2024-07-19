Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 19 БПЛА над регионами РФ

Министерство обороны России сообщило об успешном отражении масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов этой ночью.

Согласно заявлению ведомства, средства противовоздушной обороны уничтожили в общей сложности 19 беспилотников над несколькими регионами страны.

В Курской области были ликвидированы 11 беспилотников, в Белгородской области – 3 беспилотника. Еще пять украинских БПЛА удалось уничтожить в Крыму и в акватории Черного моря.