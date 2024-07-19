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СВО 19 июля 2024 07:54

Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 19 БПЛА над регионами РФ

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Министерство обороны России сообщило об успешном отражении масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов этой ночью.

Согласно заявлению ведомства, средства противовоздушной обороны уничтожили в общей сложности 19 беспилотников над несколькими регионами страны.

В Курской области были ликвидированы 11 беспилотников, в Белгородской области – 3 беспилотника. Еще пять украинских БПЛА удалось уничтожить в Крыму и в акватории Черного моря.

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