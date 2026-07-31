Минобороны сообщило об уничтожении вражеских БПЛА над Татарстаном

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских БПЛА над Татарстаном. Всего же, по данным ведомства, в небе над регионами России в ночь на 31 июля уничтожен 371 вражеский беспилотник.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.

Ранее глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев сообщил об отражении атаки на логистический центр, а мэр Нижнекамска Радмир Беляев – об уничтожении вражеского БПЛА над городом.