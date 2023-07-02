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Происшествия 2 июля 2023 09:43

Минобороны сообщило об уничтожении украинского Starlink под Артемовском

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Вооруженные силы России уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink под Артемовском, сообщает РИА Новости.

«На соледаро-артемовском направлении артиллерией группировки уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником "Лелека-100", узел связи и пикап с группой пехоты», – указано в сообщении.

#спецоперация на Украине
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