Минобороны сообщило об уничтожении украинского Starlink под Артемовском

Вооруженные силы России уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink под Артемовском, сообщает РИА Новости.

«На соледаро-артемовском направлении артиллерией группировки уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником "Лелека-100", узел связи и пикап с группой пехоты», – указано в сообщении.