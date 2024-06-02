Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов над российскими регионами

В ночь на 2 июня средства ПВО сбили три беспилотника над Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны.

Ночью опасность атаки дронов объявляли и в Воронежской области — она длилась с 00:59 до 1:57 мск.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после утренних обстрелов есть разрушения, но «серьезных нарушений несущих конструкций» в зданиях нет. Повреждены несколько автомобилей и частных домов, а также линия электропередачи.