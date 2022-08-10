Минобороны сообщило об уничтожении на Украине немецкой боевой машины «Гепард»

В Николаевской области военные силы России уничтожили боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард», поставленную Киеву Германией. Также в районе Краматорска была ликвидирована пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Об этом сообщается в новостной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в целях контрбатарейной борьбы подавлены два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Кирово, Северск и Верхнекаменское ДНР.

Кроме того, российские истребители сбили три самолета ВСУ над территорией Николаевской области.

«Один Су-25 в районе населенного пункта Новохристофоровка, один МиГ-29 над Троицко-Сафоново и один Су-27 в районе населённого пункта Новоселье», – уточнил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.