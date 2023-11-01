Минобороны сообщило об уничтожении двух беспилотников ВСУ в Брянской и Курской областях

Сегодня ночью дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской и Курской областей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – указано в сообщении.

Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.

Накануне мы сообщали, что вечером 31 октября в Брянской области сбили очередной украинский беспилотник самолетного типа.

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