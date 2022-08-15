Минобороны сообщило об уничтожении более ста наемников из Польши и Германии

Военно-космические силы России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, в результате удара убиты свыше 100 и ранено более 50 наемников из Польши и Германии, сообщило Минобороны РФ.

Пункт дислокации наемников располагался в районе села Золочев в Харьковской области, отметил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, в прошедшие сутки российские военные вывели из строя две тяговые электроподстанции в Днепропетровской области. Более 160 националистов 63-й механизированной бригады ВСУ убиты в Херсонской области и 260 националистов – на территории ДНР, добавил он.

Также российские военные подавили три взвода реактивных систем залпового огня «Град», четыре артиллерийских взвода артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» и три взвода гаубиц Д-30 и три взвода гаубиц Д-30 в нескольких районах ДНР и Херсонской области.

«Перехвачено два реактивных снаряда систем залпового огня в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой народной республики, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата», – утверждает Конашенков.

Напомним, в июне Минобороны РФ опубликовало статистику с численностью иностранных наемников на Украине, согласно которой лидером по числу прибывших наемников является Польша.