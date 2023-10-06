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Руc Тат
СВО 6 октября 2023 11:41

Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

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Морская авиация Черноморского флота уничтожила украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщает Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Около 10.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажного катера по объектам на территории РФ», – указано в сообщении.

Отмечается, что во время патрулирования вертолетом морской авиации Черноморского флота Ка-29 в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен, следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВСУ.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.
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