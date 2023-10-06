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Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море
Морская авиация Черноморского флота уничтожила украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщает Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
«Около 10.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажного катера по объектам на территории РФ», – указано в сообщении.
Отмечается, что во время патрулирования вертолетом морской авиации Черноморского флота Ка-29 в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен, следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВСУ.
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