Минобороны сообщило об уничтожении американской пусковой установки «Гарпун»

Российские военные уничтожили американскую пусковую установку ракетного комплекса «Гарпун», сообщили в Минобороны. Установка располагалась в районе села Усатово Одесской области.

Кроме того, в прошедшие сутки российские военные поразили пять взводов реактивных систем залпового огня «Град», шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Курахово, Новомихайловка, Константиновка и Георгиевка в ДНР, сообщил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Поражены также восемь складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах ДНР, а также два склада горючего ВСУ в районе села Курахово, авиация ударила по семи пунктам управления.

Кроме того, в бою уничтожено два самолета ВСУ – МиГ-29 и Су-25, а средства ПВО сбили четыре беспилотника.

Напомним, сегодня министр обороны Сергей Шойгу приказал усилить уничтожение украинских беспилотников, которые наносят удары по российским приграничным территориям.