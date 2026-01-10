Минобороны сообщило об уничтожении 59 беспилотников ВСУ этой ночью

За прошедшую ночь войска ПВО сбили 59 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Большая часть БПЛА – 35 – была нейтрализована над южными регионами, включая акваторию Черного моря и Краснодарский край. Еще по несколько беспилотников сбили над Брянской, Липецкой, Калужской областями, а также над Крымом и Азовским морем. Шесть аппаратов были уничтожены в центральной части страны.

В Минобороны подчеркнули, что в ответ на удары по гражданским объектам российская армия наносит удары высокоточным оружием и дронами исключительно по военным целям и предприятиям оборонной промышленности Украины.