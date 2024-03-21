Минобороны сообщило об ударах «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по центрам принятия решения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.

«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников», – указано в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что в результате все цели удара были достигнуты.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.