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Минобороны сообщило об ударах «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по центрам принятия решения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.
«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников», – указано в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что в результате все цели удара были достигнуты.
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