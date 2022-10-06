Минобороны сообщило об освобождении поселка Зайцево в ДНР и подавлении наступлений ВСУ

Союзные силы на артемовском направлении в результате наступательных действий освободили поселок Зайцево на территории ДНР, заявили сегодня в Минобороны РФ. По данным ведомства, при этом было уничтожено более 120 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и три боевые машины пехоты.

На купянском направлении ВСУ силами до трех батальонных тактических групп предприняли неудачную попытку возобновить наступление, однако российские войска отбили все атаки, сообщил официальный представитель МО Игорь Конашенков. По его словам, убиты оказались более 120 военнослужащих ВСУ.

На краснолиманском направлении, по данным ведомства, воинские формирования киевского режима активных боевых действий не предпринимали. В Харьковской области российские военные уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, ликвидировали 25 боевиков и два пикапа с установленными крупнокалиберными пулеметами, доложил Конашенков.

«На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей», – заверил он.

Конашенков также сообщил об уничтожении военной техники и оружия ВСУ. В частности ,по его данным, российские военные за сутки сбили два самолета воздушных сил Украины, уничтожили 9 беспилотников, три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и другое оружие.