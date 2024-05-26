Минобороны сообщило о взятии села Берестовое в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

«Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, нанесено поражение формированиям 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР.

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм гаубицу М119 производства США.