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Минобороны сообщило о взятии села Берестовое в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
«Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области», – говорится в сообщении.
Кроме того, нанесено поражение формированиям 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм гаубицу М119 производства США.
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