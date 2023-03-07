Минобороны сообщило о возвращении из плена 90 российских военных

С подконтрольной украинским властям территории возвращены 90 ранее попавших в плен российских военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

Освобожденные бойцы самолетами Военно-транспортной авиации ВКС России будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации, уточнили в военном ведомстве.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — заверили в Минобороны.

Обычно возвращение военнослужащих происходит в результате обмена пленными, однако сначала власти Украины не сообщали никаких подробностей произошедшего со своей стороны.

Upd. (18.08): Позднее глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинской стороне удалось вернуть 130 пленных — 126 мужчин и четырех женщин. Среди возвращенных, по его словам, есть как военные, так и нацгвардейцы и пограничники.

В том числе освобождены 87 человек, попавших в плен в Мариуполе (среди них — 71 с завода «Азовсталь»), и 35 участников боев в районе Артемовска (украинское название города — Бахмут) и Соледара. Большинство возвращенных тяжело ранены, уточнил чиновник.

Предыдущий обмен пленными, о котором сообщали стороны, был организован 16 февраля. Тогда в Россию вернулся 101 военнослужащий, а на Украине заявили об освобождении 100 военных, включая бойцов с завода «Азовсталь» в Мариуполе, и одного гражданского — бывшего заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка.