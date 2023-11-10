Минобороны сообщило о сбитых украинских дронах в Крыму и Тульской области

Сегодня ночью дежурные силы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить атаку беспилотниками на территории РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщае Минобороны РФ.

По данным ведомства, два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Республики Крым, еще один беспилотник уничтожен над территорией Тульской области.

Накануне мы рассказывали, что над Черным морем у побережья Крыма противовоздушная оборона перехватила украинскую противокорабельную крылатую ракету «Нептун».

В свою очередь ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе системы ПВО, сбившей воздушную цель на подлете к городу.

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