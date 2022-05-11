Минобороны РФ сообщило о ликвидации более 90 военных объектов Украины за ночь

За ночь силами российской авиации уничтожено 93 украинских военных объекта и три склада с боеприпасами, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ», — рассказал он.

В районах Балаклеи в Харьковской области, в Рубежном в ЛНР, в Николаевской области, а также вблизи острова Змеиный были сбиты украинские беспилотники. По данным Конашенкова, ВС России уничтожили 807 украинских беспилотников с начала спецоперации.

Напомним, Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать антироссийские санкции.