Минобороны сообщило о более 20 сбитых за ночь украинских дронах

Российская ПВО ночью уничтожила более 20 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО двадцать два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще тринадцать перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым», – указано в публикации.

Позднее, около 6.00 мск средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще два перехвачено над акваторией Азовского моря.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.