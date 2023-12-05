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Минобороны сообщило о более 20 сбитых за ночь украинских дронах
Российская ПВО ночью уничтожила более 20 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО двадцать два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще тринадцать перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым», – указано в публикации.
Позднее, около 6.00 мск средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще два перехвачено над акваторией Азовского моря.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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