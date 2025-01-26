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СВО 26 января 2025 09:15

Минобороны сообщило о 15 уничтоженных БПЛА над регионами России

Российская система противовоздушной обороны в течение ночи перехватила и ликвидировала 15 украинских беспилотников. Об этом сегодня сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что восемь беспилотников были нейтрализованы в Ростовской области, шесть — в Курской области, а один — в Белгородской области.

Отметим, что рано утром в казанском аэропорту вводились временные ограничения на полеты. Ограничительные меры действовали с 5 до 7 часов утра по московскому времени. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации. Также до 7:30 утра были введены временные ограничения в аэропорту Ижевска. Данные меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли авиарейсы.

#спецоперация
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