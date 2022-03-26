Минобороны сообщило, что ВС Азербайджана зашли в зону ответственности миротворцев РФ

В зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха зашла Армия Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост», — сообщили в ведомстве.

Как утверждает Минобороны, азербайджанские войска в районе населенного пункта Фурах нанесли четыре удара беспилотниками Bayraktar TB2 по подразделениям Нагорно-Карабахской республики.

В ведомстве отмечают также, что командование российского миротворческого контингента направило Азербайджанской стороне призыв по отводу войск.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил о военном положении.