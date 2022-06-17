Минобороны сообщили об уничтожении штаба «Азова» в Харьковской области

Российская авиация уничтожила в Харьковской области штаб подразделения нацбатальона «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Об этом сообщает РИА Новости.

«В районе Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения националистического формирования «Азов», — рассказал военачальник, добавив, что за сутки также было поражено 18 пунктов сосредоточения живой силы и военной техники.

Кроме того, были нанесены удары по 10 огневым позициям украинских артиллерийских и минометных батарей в районах Зайцево, Курдимовка, Дзержинск, Бахмут, Артемово и Очеретино в ДНР.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны осудили это решение и стали ужесточать антироссийские санкции.