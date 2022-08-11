Минобороны: Российские военные уничтожили половину личного состава двух бригад ВСУ

Союзные силы России, Народной милиции ЛНР и ДНР ликвидировали более 50% личного состава 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ по направлению к городам Артемовск и Авдеевск, сообщило Минобороны РФ.

«Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций», — сказано в новостной сводке ведомства.

Также были уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 вблизи Краматорска и 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники, утверждает военное ведомство. Кроме того, по данным МО, истребители ВКС России сбили вертолет Ми-24 в районе города Никополь Днепропетровской области.

«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: три взвода реактивных систем залпового огня „Град“, два артиллерийских взвода орудий „Акация“ и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в ДНР», — добавил официальный представитель МО Игорь Конашенков.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.