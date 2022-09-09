Минобороны: ВСУ отступили после неудачных атак на Николаево-Криворожском направлении

Вооруженные Силы Украины, понеся серьезные потери, прекратили попытки атаковать и отступили на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, ВКС России поразили пункты управления националистического формирования «Кракен» в районе Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артемовска ДНР. В результате было уничтожено свыше 50 националистов и 16 единиц военной техники и автомобилей. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 6 украинских беспилотников и уничтожено в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха».

Отмечается, что атаки ВСУ Запорожской атомной электростанции продолжаются. «В течение суток зафиксировано шесть артиллерийских обстрелов города Энергодар. Выпущено 27 снарядов из района населенного пункта Марганец, расположенного на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате обстрела линий электропередачи город остался без электричества», — сообщили в Минобороны, добавив, что российская артиллерия ответным огнем смогла подавить огневые средства противника.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса, инициированную Президентом РФ Владимиром Путиным.