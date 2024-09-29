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СВО 29 сентября 2024 10:27

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 125 дронов ВСУ

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За ночь системы противовоздушной обороны сбили 125 украинских дронов самолетного типа над различными регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 67 БПЛА были перехвачены и уничтожены в Волгоградской области, 17 — над Белгородской, 17 — в Воронежской области, 18 — в Ростовской области, по одному над Брянской и Курской областями, а также на территории Краснодарского края. Кроме того, 3 дрона были сбиты над акваторией Азовского моря.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что некоторые из сбитых дронов упали в Воронеже и его окрестностях, но никто не пострадал. Один дрон врезался в жилой комплекс на Московском проспекте, что привело к возгоранию, которое удалось локализовать. Также пожар произошел в левобережной части города.

В Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров сообщил о возгораниях сухой травы из-за обломков дронов, которые были быстро потушены, без пострадавших и повреждений. В Ростовской области, по словам губернатора Василия Голубева, дроны были сбиты в юго-западной части региона и в Миллеровском районе, также без жертв и разрушений.

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