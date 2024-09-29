Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 125 дронов ВСУ

За ночь системы противовоздушной обороны сбили 125 украинских дронов самолетного типа над различными регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 67 БПЛА были перехвачены и уничтожены в Волгоградской области, 17 — над Белгородской, 17 — в Воронежской области, 18 — в Ростовской области, по одному над Брянской и Курской областями, а также на территории Краснодарского края. Кроме того, 3 дрона были сбиты над акваторией Азовского моря.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что некоторые из сбитых дронов упали в Воронеже и его окрестностях, но никто не пострадал. Один дрон врезался в жилой комплекс на Московском проспекте, что привело к возгоранию, которое удалось локализовать. Также пожар произошел в левобережной части города.

В Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров сообщил о возгораниях сухой травы из-за обломков дронов, которые были быстро потушены, без пострадавших и повреждений. В Ростовской области, по словам губернатора Василия Голубева, дроны были сбиты в юго-западной части региона и в Миллеровском районе, также без жертв и разрушений.