Минобороны: Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

В течение прошедшей ночи российские силы ПВО сбили восемь украинских дронов над Белгородской областью и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и пять БПЛА перехвачены в акватории Черного моря», – уточнили в оборонном ведомстве.

По данным министерства, украинские войска применяли беспилотники самолетного типа.

За сутки из-за обстрелов белгородского города Шебекино со стороны Украины пострадали девять человек, одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.