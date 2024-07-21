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СВО 21 июля 2024 09:28

Минобороны: Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

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В течение прошедшей ночи российские силы ПВО сбили восемь украинских дронов над Белгородской областью и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и пять БПЛА перехвачены в акватории Черного моря», – уточнили в оборонном ведомстве.

По данным министерства, украинские войска применяли беспилотники самолетного типа.

За сутки из-за обстрелов белгородского города Шебекино со стороны Украины пострадали девять человек, одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

#спецоперация
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