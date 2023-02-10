Минобороны Румынии не подтвердило пересечение ракетами воздушного пространства страны

В Румынии назвали неподтвержденной информацию о том, что воздушное пространство страны якобы пересекли две российские ракеты. Об этом сообщает Рейтер.

«Министерство обороны Румынии заявляет, что информация о том, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство страны, не подтверждена», – сказано в сообщении агентства.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что две якобы российские ракеты пересекли границу с Молдавией, после – с Румынией, а затем вошли в воздушное пространство Украины. Минобороны Молдавии подтвердило нарушение, заявив, что ракета направлялась в сторону Украины, однако не уточнило, чей это был снаряд.