Минобороны: Россия нанесла удар по военному аэродрому «Школьный» вблизи Одессы

Вооруженные силы РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Оникс» по военному аэродрому «Школьный» недалеко от Одессы. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны РФ.

«После 8:00 ударам противокорабельных ракет и „Байрактаров ТБ-2“ подверглись газодобывающие платформы „БК-1“ и „Крым-1“. В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами „Оникс“ на военном аэродроме „Школьный“ у Одессы уничтожены ангары с „Байрактарами-ТБ2“», — сказано в заявлении ведомства.

Также были уничтожены два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777 на острове Кубанский, российской авиацией поражены две пусковые установки С-300 у Очакова и Тузлы в Одесской области.

Напомним, 20 июня украинская сторона нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в 71 км от города Одессы. Одна из трех платформ полностью сгорела. Всего на них находились 109 человек, 94 эвакуированы, трое пострадали, семеро пропали без вести.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальное военной операции по защите Донбасса. После этого страны Запада начали ужесточать ограничения против РФ и оказывать военную поддержку Украине.