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Ру Тат
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Происшествия
5 ноября 2022  15:48

Минобороны: Российский спецназ уничтожил отряд польских наемников в зоне СВО

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Российский спецназ обнаружил и уничтожил отряд наемников из Польши. Об этом на видео, опубликованном Минобороны РФ, поделился командир группы.

«Военный разведчик — воистину универсальный солдат. На днях нарвались на польских наемников. Бой шел в лесу на дистанции 30-50 м. Мы встретили их массированным огнем из стрелкового оружия и гранатометов, после чего противник был уничтожен», — объяснил военный.

В телеграм-канале министерства сообщается, что в Западном военном округе было замечено наращивание сил в зоне СВО. Группа спецназа получила задание выявить и уничтожить живую силу ВСУ, а также наемников в одном из квадратов.

«Группа наемников начала двигаться по фронту вглубь лесопосадки, где была накрыта огнем автоматических гранатометов, которые с разных сторон накрыли в огневом мешке живую силу противника. По завершению огневого воздействия подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов», — говорится в посте.

#спецоперация на Украине #спецназ #наемники
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