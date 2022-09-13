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Ру Тат
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Политика
13 сентября 2022  10:27

Минобороны: Российский Ми-35 уничтожил колонну бронетанковой техники ВСУ под Изюмом

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Вертолет Ми-35 армейской авиации Западного военного округа (Россия) при выполнении задач авиаподдержки действий мотострелковых подразделений группировки войск по срыву контрнаступления ВСУ на Изюмском направлении уничтожил бронетанковую колонну противника. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.

«Оценив обстановку, экипаж вертолета на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесенного удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия экипажа остановили продвижение украинских формирований на данном участке и не позволили противнику осуществить прорыв к оборонительным позициям наших подразделений.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

#спецоперация на Украине
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