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Политика
26 декабря 2022  06:42

Минобороны: Российский комплекс «Оса» уничтожил более 30 беспилотников ВСУ

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За прошедшие недели расчет зенитного ракетного комплекса «Оса» уничтожил порядка 30 беспилотников ВСУ. Кадрами с бойцами Центрального военного округа поделилось Минобороны России.

«Расчет ЗРК „Оса“ ЦВО за последние недели уничтожил около 30 беспилотников ВСУ, которые вели аэроразведку позиций Вооруженных сил (ВС) России, что позволило предотвратить артиллерийские удары, сохранить жизни личного состава и боеготовность подразделений», — приводит сообщение ТАСС.

Как добавили в ведомстве, российские военные были отмечены государственными наградами за поддержание безопасности воздушного пространства в точках расположения подразделений ВС РФ.

#минобороны рф
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