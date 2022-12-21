Минобороны: Российские войска заняли новые господствующие высоты на донецком направлении

Министерство обороны РФ опубликовало в своем телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

«На донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками заняты новые господствующие высоты и рубежи. За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля», — сказано в публикации.

На купянском направлении в результате комплексного огневого удара уничтожено до 60 украинских военнослужащих в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области, а также два бронетранспортера и три пикапа.

Около Андреевки ВКС России поразило нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом военной техники ВСУ.

На красно-лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии по местам скоплений живой силы и военной техники противника в районах Тернов и Торского ДНР уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк и пять пикапов. Шесть солдат ВСУ сложили оружие и сдались в плен.

На южно-донецком направлении артиллерия уничтожила живую силу и военную технику подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки и 108-й бригады теробороны в районе Пречистовки ДНР. Потери противника — до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.