Минобороны: Российские войска ударили по складам дронов и военным аэродромам ВСУ

Вооруженные силы России с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии нанесли удары по военной инфраструктуре противника. Об этом сегодня заявили в Минобороны РФ.

В результате поражены объекты на 147 участках, включая аэродромы, скопления живой силы, техники и вооружений ВСУ, а также иностранных наемников. Кроме того, уничтожены места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.

По данным Минобороны России, средствами противовоздушной обороны сбиты шесть американских ракет HIMARS и 105 беспилотников.

С начала спецоперации уничтожено 652 самолета, 283 вертолета, 39 723 беспилотных аппарата, 590 зенитно-ракетных комплексов, 20 290 танков и бронемашин, 1507 установок РСЗО, 20 284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 29 983 единицы специальной техники.