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Минобороны: Российские войска освободили Вишневое в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Вишневое Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в ежедневной сводке сообщает Минобороны.
В военном ведомстве также дополнили, что на этом направлении противник потерял свыше 500 военнослужащих, танк, бронетранспортер «Spartan» производства Великобритании, боевую бронированную машину «Казак», четыре пикапа, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 122 мм гаубицу Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «MaxxPro» и 105 мм орудие М119.
«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – заключили в Минобороны России.
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