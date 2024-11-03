Минобороны: Российские войска освободили Вишневое в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Вишневое Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в ежедневной сводке сообщает Минобороны.

В военном ведомстве также дополнили, что на этом направлении противник потерял свыше 500 военнослужащих, танк, бронетранспортер «Spartan» производства Великобритании, боевую бронированную машину «Казак», четыре пикапа, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 122 мм гаубицу Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «MaxxPro» и 105 мм орудие М119.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – заключили в Минобороны России.