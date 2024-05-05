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Минобороны: российские военные взяли под контроль Очеретино в ДНР
Российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР, сообщило Минобороны.
«Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское Донецкой Народной Республики», – указано в сообщении.
По данным ведомства, за сутки российскими войсками отражены восемь контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 47-й механизированной, 142-й, 143-й пехотных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычи, Семеновка и Нетайлово Донецкой Народной Республики.
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