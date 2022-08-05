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Ру Тат
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Политика
5 августа 2022  14:16

Минобороны: Российские военные уничтожили в Сирии обучаемых американцами боевиков

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Военно-космические силы России выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», которую обучают и снабжают инструкторы из США, заявили сегодня в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, боевики скрывались в оборудованных укрытиях пустыни Белая, а базируется группировка в зоне Эт-Танф.

«Действуя из пустыни, боевики "Лива Шухада Эль-Карьятейн" совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Сирии.  Летчиками армейской авиации ВКС России все боевики были успешно уничтожены», – говорится в заявлении ведомства.

К сообщению Минобороны приложило видеокадры уничтожения боевиков.

#минобороны рф #Сирия
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