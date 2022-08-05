Минобороны: Российские военные уничтожили в Сирии обучаемых американцами боевиков

Военно-космические силы России выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», которую обучают и снабжают инструкторы из США, заявили сегодня в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, боевики скрывались в оборудованных укрытиях пустыни Белая, а базируется группировка в зоне Эт-Танф.

«Действуя из пустыни, боевики "Лива Шухада Эль-Карьятейн" совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Сирии. Летчиками армейской авиации ВКС России все боевики были успешно уничтожены», – говорится в заявлении ведомства.

К сообщению Минобороны приложило видеокадры уничтожения боевиков.