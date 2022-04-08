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Политика
8 апреля 2022  11:45

Минобороны: Российские военные уничтожили Центр подготовки иностранных наемников у Одессы

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Российские военные ликвидировали Центр сбора и подготовки иностранных наемников, который находился северо-восточнее Одессы. Об этом передает РИА Новости.

«Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса „Бастион“ в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников», — доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к россиянам объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Цель — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Основными задачами являются демилитаризация и денацификация Украины.

#спецоперация на Украине
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