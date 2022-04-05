Минобороны: Российские военные сбили еще два украинских вертолета Ми-8 в районе Мариуполя

Российские военнослужащие сбили еще два украинских вертолета Ми-8, которые пытались прорваться к Мариуполю со стороны моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

«Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона „Азов“», — рассказал Конашенков.

Вертолеты были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов. Представитель Минобороны РФ отметил, что Москва доводила до Киева предложения для военных добровольно сложить оружие, однако они были проигнорированы. Генерал-майор добавил, что Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями ВС России и Донецкой Народной Республики.

Согласно информации Минобороны РФ, за день ракетчики и ВКС уничтожили 33 военных объекта ВСУ. Силовики ЛНР прорвали оборону украинской мотопехотной бригады на Северодонецком направлении, бои ведутся окраинах Замуловки и Новотошковского.

24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что целью является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».