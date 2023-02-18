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Минобороны: Российские военные продолжили наступление на донецком направлении
ВС России продолжили наступление на донецком направлении – потери противника за сутки составили до 150 военных. Об этом говорится в сводке Минобороны России, опубликованной в телеграм-канале ведомства.
«При поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии, продолжено наступление подразделений «Южной» группировки войск», – говорится в сообщении.
Отмечается, что было уничтожено до 150 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 3 автомобиля, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Гвоздика». Кроме того, у Авдеевки и Красногоровки Донецкой Народной Республики поражены три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
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