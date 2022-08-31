Минобороны: Российские военные подавили очередную попытку наступления ВСУ

Украинские военные предприняли новую попытку наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях, но безуспешно – российские военные ее подавили, заявили сегодня в Минобороны РФ. По данным ведомства, в ходе безуспешных атак на населенные пункты Архангельское, Ольгино и Терновые Поды ВСУ понесли значительные потери.

«Противник был отброшен российскими войсками. В районе населенного пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков», – сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, для деблокирования подразделений ВСУ через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей. В итоге только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории, утверждает Конашенков.

«За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8», – сообщил он. Кроме того, российские военные уничтожили 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1700 украинских военнослужащих, сообщается в сегодняшней сводке МО РФ.