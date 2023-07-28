Минобороны: Российские военные отразили атаки превосходящих сил ВСУ в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попытки контрнаступления. Российские военные в минувшие сутки отразили все атаки превосходящих сил ВСУ в Запорожской области, сообщается в сегодняшней сводке Минобороны.

«Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника», – заявили в военном ведомстве.

В районах нескольких населенных пунктов региона ВСУ предприняли атаки силами 47-й механизированной бригады, усиленной танками иностранного производства. В результате, по данным Минобороны РФ, убиты до 180 украинских военнослужащих, уничтожено пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка «AMX», 17 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины. Также из строя удалось вывести артиллерийскую систему М777 производства США и боевую машину ЗРК «Стрела-10».

Напомним, СМИ со ссылкой на представителей Пентагона писали, что ВСУ начали основную фазу контрнаступления, для чего перебрасывают тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых обучены и оснащены на Западе. В то же время Президент Владимир Путин заявил, что Запад разочарован тем, что у контрнаступления нет никаких результатов. По его словам, с начала попыток украинских военных перейти в контрнаступление Украина потеряла более 26 тыс. человек (по данным на конец прошлой недели).