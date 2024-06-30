Минобороны: Российские военные освободили Новоалександровку в ДНР

Российские подразделения войск освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения “Южной” группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Спорное Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении. Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоалександровка в ДНР.

Также российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».