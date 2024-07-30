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СВО 30 июля 2024 13:27

Минобороны: Российские военные освободили населенный пункт Ленинское в ДНР

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Российские военнослужащие освободили населенный пункт Ленинское в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики. Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й механизированных, 1 танковой, 68-й пехотной бригад ВСУ.

В Минобороны также заявили, что противник потерял до 315 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и две 122-мм гаубицы Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28692 беспилотных летательных аппарата и 556 зенитных ракетных комплексов ВСУ.

#спецоперация
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