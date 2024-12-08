news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 8 декабря 2024 12:36

Минобороны: Российские военные освободили Благодатное в ДНР

Скопировать ссылку

Российские войска освободили населенный пункт Благодатное (совхоз Октябрь) в ДНР, сообщает Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Благодатное (совхоз Октябрь) Донецкой Народной Республики», – говорится в заявлении.

Кроме того, в оборонном ведомстве указали, что потери ВСУ на данном направлении составили до 190 военнослужащих, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», две боевые бронированные машины «MaxxPro» и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США. Также уничтожен склад горючего.

#спецоперация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100