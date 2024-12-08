Российские войска освободили населенный пункт Благодатное (совхоз Октябрь) в ДНР, сообщает Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Благодатное (совхоз Октябрь) Донецкой Народной Республики», – говорится в заявлении.

Кроме того, в оборонном ведомстве указали, что потери ВСУ на данном направлении составили до 190 военнослужащих, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», две боевые бронированные машины «MaxxPro» и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США. Также уничтожен склад горючего.