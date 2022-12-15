Минобороны: Российские военные на Украине получают в основном минно-взрывные раны

В ходе боевых действий в рамках специальной военной операции на Украине российские военные получают главным образом минно-взрывные раны, на которые приходится 70% среди общего числа ранений. Об этом заявил начальник Военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин в эфире телеканала «Россия 24».

«По-прежнему 70% [приходится] на минно-взрывные ранения, 10% — на заболевания, 10% — это на пулевые огнестрельные ранения и 10% — на травмы. Пропорция очень понятная», — отметил доктор медицинских наук.

При этом, по словам представителя Минобороны, уменьшилась доля пациентов, поступающих в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. Если в первые три месяца боев их поступало 27% от общего числа, то сейчас таковых поступает 24%.

Около половины всех раненых и больных при поступлении находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные — в легкой степени, добавил медик.

Кроме того, Тришкин обратил внимание на то, что более 92% случаев, при которых военнослужащие погибают, связаны с неоказанием вовремя первой помощи. Чаще всего причиной смерти становится кровотечение, реже — непроходимость дыхательных путей, совсем редко — пневмоторакс.