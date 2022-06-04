Минобороны: Российские средства ПВО сбили украинский военно-транспортный самолет у Одессы

Российские ПВО сбили украинский военно-транспортный самолет, которые доставлял вооружение и боеприпасы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины», — доложил генерал-майор.

По данным Минобороны РФ, за сутки поражены 17 беспилотников в районе Попасной, Варваровки, Стаханова (ЛНР), Дементьевки, Волохова Яра, Мосьпанова, Новой Гнилицы, Дослидного, Больших Проходов, Капитоловки (Харьковская область), Новоалександровки (Николаевской область).

Кроме того, в Николаевской области в районе Каменки российские средства ПВО сбили два БЛА Bayraktar TB-2.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении центра артподготовки ВСУ в Сумской области, где работали иностранные инструкторы.