Минобороны: Российские системы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в Харьковской области

Российские системы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-24 украинских воздушных сил», — рассказал докладчик.

По его словам, также у населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка были уничтожены два украинских беспилотника.

ВКС России поразило 17 военных объектов — это два командных пункта подразделений украинских войск и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Согласно данным Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 38 украинских военных объектов, а артиллерийскими подразделениями — 309 целей.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.