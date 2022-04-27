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Политика
27 апреля 2022  21:07

Минобороны: Российские системы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в Харьковской области

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Российские системы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова. 

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-24 украинских воздушных сил», — рассказал докладчик. 

По его словам, также у населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка были уничтожены два украинских беспилотника.

ВКС России поразило 17 военных объектов — это два командных пункта подразделений украинских войск и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники. 

Согласно данным Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 38 украинских военных объектов, а артиллерийскими подразделениями — 309 целей.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. 

#спецоперация на Украине
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