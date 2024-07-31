news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобороны: Российские ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА над шестью регионами
Скопировать ссылку
В течение прошедшей ночи российские средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над шестью регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«11 беспилотников уничтожили за ночь над Белгородской областью, четыре — над Брянской, по одному — над Курской, Калужской, Ростовской и Крымом», – говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, над Курской областью уничтожили управляемую ракету «Нептун-МД».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400