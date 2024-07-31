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СВО 31 июля 2024 08:43

Минобороны: Российские ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА над шестью регионами

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В течение прошедшей ночи российские средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над шестью регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«11 беспилотников уничтожили за ночь над Белгородской областью, четыре — над Брянской, по одному — над Курской, Калужской, Ростовской и Крымом», – говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, над Курской областью уничтожили управляемую ракету «Нептун-МД».

#спецоперация
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