Минобороны: Российские ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА над шестью регионами

В течение прошедшей ночи российские средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над шестью регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«11 беспилотников уничтожили за ночь над Белгородской областью, четыре — над Брянской, по одному — над Курской, Калужской, Ростовской и Крымом», – говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, над Курской областью уничтожили управляемую ракету «Нептун-МД».