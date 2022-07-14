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Политика
14 июля 2022  14:38

Минобороны: Российские истребители сбили в воздухе два украинских самолета

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Истребители воздушно-космических сил России сбили в воздухе два украинских боевых самолета, заявили в Минобороны РФ. Речь идет о самолете речь идет о бомбардировщике Су-24, сбитом над Славянском, и украинском истребителе МиГ-29, который был сбит в районе Троицкого (ДНР), уточнил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Помимо этого российские средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских беспилотников различного назначения – ударные, разведывательные и наблюдательные, сообщил Конашенков.

В Новой Каховке на территории Херсонской области средства ПВО перехватили две баллистические ракеты «Точка-У» и шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган». В Харьковской области также уничтожен артиллерийский взвод американских гаубиц М-777.

#спецоперация на Украине #минобороны рф
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