Минобороны: российская авиация уничтожила головные части ракет «Нептун» в Харькове

В Министерстве обороны России заявили об успешных авиаударах по цехам завода «Коммунар» в Харькове, где производились головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун».

Кроме того, ведомство заявило об уничтожении трех пунктов управления ВСУ возле Купянска и Запорожья, а также двух складов вооружения и техники возле села Торское в ДНР.

Было уничтожено хранилище боеприпасов и материальных средств украинских войск в районе Запорожья и села Новая Каменка в Херсонской области.

ВКС РФ нанесли удары по нефтехранилищу с 56 тыс. тонн дизельного топлива в районе Алексеевки в Днепропетровской области и ликвидировали 6 беспилотников, а также перехватили 24 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Смерч».

Кроме того, российская авиация сбила украинский МиГ-29 возле населенного пункта Перемога в Николаевской области.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.